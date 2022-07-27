Rusya'dan Türk SİHA'larına karşı yeni önlem

Ukrayna Ordusu’na ait Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Şubat 2022’den bu yana en az 2 adet Rus Raptor Sınıfı Devriye Botu’nu vurdular. Roketsan üretimi MAM-L mühimmatıyla vurulan Raptor Sınıfı Botlar, ciddi miktarda hasar aldılar ve hatta ikiye bölündüler.

MAM-L mühimmatına karşı Rus Donanması, ilginç bir tedbir aldı. Normalde zırhlı kara platformları için geliştirilen ve tanksavar güdümlü füzelerin imhasını amaçlayan Afghanit Aktif Koruma Sistemi, Raptor Sınıfı Botlara entegre edildi. Rus Donanması’nın, her bir Raptor Sınıfı Bota iki adet karşı tedbir mühimmatı atıcısı ve iki adet de tetik radar entegre ettiği görüntülendi.

Esasında aktif koruma sistemleri, karadan-karaya tanksavar güdümlü füzelere karşı geliştirildiler. Roketsan üretimi MAM-L mühimmatı ise insanlı veya insansız hava platformları tarafından kullanılıyor. Bu sebepten ötürü Rus Donanması tarafından Raptor botlarına yapılan bu uygulamanın ne denli etkili olacağı, henüz bilinmiyor. Ancak bu uygulama, Ukrayna Ordusu’nun halen Bayraktar TB2 SİHA’ları aktif bir şekilde kullandığını gözler önüne seriyor.

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