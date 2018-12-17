Rusya'dan Türk Akımı açıklaması!

Türk Akımı doğalgaz boru hattının Trans-Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) alternatif olmadığını söyleyen Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, TAP'ın Rus gazının transiti için kullanılabileceğini belirtti.

Roma'da düzenlenen 16. Rusya-İtalya Ekonomik İşbirliği Konseyi oturumunda konuşan Manturov, "Türkiye-Balkanlar-İtalya güzergahındaki 'güney koridoru'nda yeni gaz transfer sistemi yapılanması ortaya çıkıyor. Bu, gaz sevkiyatı ve dağıtımında büyük esneklik, pazarlardaki likiditenin artırılması hakkında konuşma imkanı sunuyor. Burada İtalya dahil tüm ilgili ülkeler için çıkar ve faydalar söz konusu. Hatta bu önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşecek" dedi.

'Türk Akımı'nın ikinci kolu için birkaç seçenek hazırlanıyor'

Rus gazının Türk Akımı'nın ikinci kolu üzerinden Avrupa ülkelerine taşınması için birkaç seçenek hazırlandığını kaydeden Manturov, bunlardan birinin Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın gaz transit sistemlerinin Avusturya'ya doğru geliştirilmesini öngördüğünün altını çizdi.

'Türk Akımı, TAP'ın alternatifi değil'

Bu bağlamda Türk Akımı'ndan TAP'ın (Yunanistan-Arnavutluk-İtalya) alternatifi olarak söz etmenin doğru olmayacağını belirten Manturov, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşası tamamlandığında, Rus gazının TAP üzerinden taşınması seçeneklerden biri. Yeni tesisler, ortak kullanıma tabi olabilir. Bunun yanında, Gazprom, İtalya Edison ve Yunan DEPA ile birlikte Güney İtalya'ya uzanan Poseidon hattı üzerinde çalışıyor. Tüm bu seçeneklerin, tıpkı Kuzey Akım 2 gibi, üçüncü enerji paketi dahil AB normlarına tamamen uygun olduğunun altını çizmek istiyorum."