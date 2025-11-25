  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Avrupa ülkesinde skandal: 3 bin Euro'ya bebek satışı!

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Türkiye’ye karşı şer cephesi

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye tepinenlerin maskesi bir kez daha iniyor Avrupa kadına şiddette gaza bastı

MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle
Dünya Rusya'dan Trump açıklaması
Dünya

Rusya'dan Trump açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya'dan Trump açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi" ifadeleri kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." dedi.

Lavrov, "Fransa-Rusya Diyaloğu" Derneğinin YouTube kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın "8 savaşı bitirdiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Trump'ın, seleflerinin yaptığı gibi savaşları başlatma yerine durdurma yönündeki girişimlerini takdir ediyoruz. Bu savaşlar bir süreliğine donduruldu. Ateşkesler sağlandı. Pakistan ve Afganistan, Kamboçya ve Tayland, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında ateşkes sağlandı ancak bu girişimler, sorunların temel nedenlerini çözmedi." ifadelerini kullandı.

Lavrov, söz konusu yerlerde ve Gazze'de tekrar sorunların yaşanmaya başlandığına işaret ederek "Kan dökülmesinin derhal durdurulması yönündeki girişimler takdiri hak ediyor. Ancak sorunların uzun vadeli çözülmesi için özenli, sabırlı ve aceleci olmayan girişimlere ihtiyaç var." diye konuştu.

Ukrayna tarafından, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış planıyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını belirten Lavrov, "Bu tür spekülasyonlar hakkında yorum yapma konusunda zorlanıyorum. Elbette diplomatik çözümün tercih edilir olduğu görüşündeyiz." dedi.

 

"İngiltere ve ABD, Avrupa'yı manipüle ediyor"

Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Lavrov, "Fransa uzun zamandır Rusya'ya dürüst davranmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Avrupalı siyasetçilerin her zaman Rusya'yı zarara ve Ukrayna'da stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, "Bu siyasetçiler hep savaşa oynadı." dedi.

İngiltere ve ABD'nin Avrupa'yı manipüle ettiğini belirten Lavrov, Rusya'nın Avrupa ile müzakere masasına oturmak için acele etmediğini söyledi.

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!
Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Dünya

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: "Birçok madde bizim için uygun"
Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: “Birçok madde bizim için uygun”

Dünya

Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: “Birçok madde bizim için uygun”

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar "krize" davetiye!
Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

Ekonomi

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı! 3 ölü 16 yaralı
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı! 3 ölü 16 yaralı

Dünya

Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı! 3 ölü 16 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23