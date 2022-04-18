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Dünya Rusya'dan teslim ol çağrısı
Dünya

Rusya'dan teslim ol çağrısı

Rusya Mariupol’daki Ukrayna askerlerinin teslim olmasını istedi. Teslim olmaları halinde askerlerin hayatlarının tehlikede olmayacağını vurgulayan Moskova’nın verdiği süre dolmasına rağmen Ukrayna askerlerinin teslim olmadığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 07:59:00 - 2022-04-18 08:01:04
Rusya'dan teslim ol çağrısı

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyal Mariupol’daki Ukrayna güçlerinin savaşmaya devam ettiğini ve Ruslar’ın ‘teslim ol’ talebine direnmeye devam edeceklerini söyledi.

Shmyal bu açıklamasını Amerikan ABC televizyonuna yaptı.

Moskova kentin nerdeyse tamamını kontrol ettiğini kaydediyor.

Az sayıda Ukrayna askerinin Azovstal çelik fabriksında olduğu düşünülüyor.

Mariupol haftalardır Rus kuşatması altında ve kentte binlerce sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kentin yüzde 90’ının enkaz haline geldiği de kaydediliyor.

Ukrayna’nın kuzeydeki direnişini kıramayan Rusya, dikkatini ülkenin doğusuna çevirmiş durumda.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bölgedeki Ukrayna askerlerinin infaz edilmeleri durumunda Rusya’yla yürütülen barış görüşmelerinin de sona ereceği mesajını verdi.

Rusya eğer Mariupol’da kontrolü tamamen ele geçirirse bu Moskova için büyük bir gelişme olacak.

Mariupol’un ele geçmesiyle Rusya elinde tuttuğu Ukrayna’nın Donbas bölgesiyle Kırım’ı birbirine bağlamış olacak.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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