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Dünya Rusya'dan tepki çeken Türkiye kararı
Dünya

Rusya'dan tepki çeken Türkiye kararı

Rusya'dan Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna ilişkin tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Moskova yönetimi, katil Esed'in yanında olduğunu bir kez daha ilan ederek operasyonun karşısında durma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 07:57:00 -
Rusya'dan tepki çeken Türkiye kararı

Rus basınına bu sabah yansıyan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, "Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde özel bir operasyon yürütmesinin bölgede tansiyonu yükselteceğini” öne sürdü.

Lavrentiyev, "Bunun (operasyon) Suriye'de durumun istikrarsızlaşmasına, gerginliğin tırmanmasına ve yeni bir silahlı çatışma sarmalına yol açabilecek mantıksız bir adım olacağına inanıyoruz" dedi.

Lavrentiyev'e göre Rusya, Nur Sultan'daki görüşmelerde Türk meslektaşlarını böyesi bir adımdan kaçınmaya ve ortaya çıkan endişeleri taraflar arasında diyalog yoluyla çözmeye çağıracak.

Putin’in özel temsilcisi ayrıca, "Suriye'deki ihtilafın çözülmesinin Rusya'nın dış politikası için bir öncelik olmaya devam ettiğini” vurguladı.

Rusya tarafı bu çıkışıyla bir kez daha Suriye'de katil Esed'in yanında durduğunu açıklamış oldu.

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Yorumlar

866

ulan çakal surusu

Güney Doğulu

Katil Rusya katil Esed ile beraber yatsın kalsın ikiside aynı kalite. Katil Amerika , sinsi yılan İngiliz, emperyalis AB ve katil Rusya bir olmuşlar teröristleri koruyorlar. YAPILACAK EN ÖNEMLİ GÖREVİZ : İÇERİDE HER TÜRLÜ TERÖRİSTLERE, EĞİLİMLERE EN SERT BIR SEKİLDE İMHA EDİCİ HAREKETLER BAŞLATMALIYIZ. DEVLETİM İŞİ SIKI TUTAMALI. ACİLEN HALK SİVİL SAVUNMAYI GERÇEKLEŞTİRMELİZ. HAİNLER SINIR İÇİMİZE DAHL EDEMEZLER.. YA İSTİKLAL YA İSTİKLAL.
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