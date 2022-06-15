Rusya'dan tepki çeken Türkiye kararı
Rusya'dan Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna ilişkin tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Moskova yönetimi, katil Esed'in yanında olduğunu bir kez daha ilan ederek operasyonun karşısında durma kararı aldı.
Rus basınına bu sabah yansıyan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, "Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde özel bir operasyon yürütmesinin bölgede tansiyonu yükselteceğini” öne sürdü.
Lavrentiyev, "Bunun (operasyon) Suriye'de durumun istikrarsızlaşmasına, gerginliğin tırmanmasına ve yeni bir silahlı çatışma sarmalına yol açabilecek mantıksız bir adım olacağına inanıyoruz" dedi.
Lavrentiyev'e göre Rusya, Nur Sultan'daki görüşmelerde Türk meslektaşlarını böyesi bir adımdan kaçınmaya ve ortaya çıkan endişeleri taraflar arasında diyalog yoluyla çözmeye çağıracak.
Putin’in özel temsilcisi ayrıca, "Suriye'deki ihtilafın çözülmesinin Rusya'nın dış politikası için bir öncelik olmaya devam ettiğini” vurguladı.
Rusya tarafı bu çıkışıyla bir kez daha Suriye'de katil Esed'in yanında durduğunu açıklamış oldu.