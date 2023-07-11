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Gündem Rusya'dan tepki çeken Türkiye çıkışı: Pembe gözlüğe gerek yok, Ankara'yı orada görmek istemiyorlar
Gündem

Rusya'dan tepki çeken Türkiye çıkışı: Pembe gözlüğe gerek yok, Ankara'yı orada görmek istemiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-07-11 18:33:00 -
Rusya'dan tepki çeken Türkiye çıkışı: Pembe gözlüğe gerek yok, Ankara'yı orada görmek istemiyorlar

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin İsveç kararı sonrası tepki çeken bir açıklama yaptı. Peskov, "Ankara'nın pembe gözlük takması gerekmez. Hiçbir Avrupalı, ​​Türkiye'yi Avrupa'da görmek istemiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ankara'nın pembe gözlük takması gerekmez. Hiçbir Avrupalı, ​​Türkiye'yi Avrupa'da görmek istemiyor" dedi.

Peskov bu açıklamayı, Türkiye'nin AB üyeliği talebin NATO zirvesi arifesinde yeniden gündeme gelmesi üzerine yaptı.

Peskov ayrıca, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki iş birliğine ilişkin yorum yaparak, iki ülke arasında anlaşmazlıkların bulunduğunu, ancak ilişkinin iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden tarafının önemli olduğunu ve Moskova'nın niyetinin diyalogu geliştirmekten yana olduğunu vurguladı. Peskov, "Bu nedenle, bir kez daha tekrar ediyorum, bilinen tüm görüş ayrılıkları ışığında, Türkiye Cumhuriyeti ile diyaloğumuzu, ilişkilerimizi bize ve onlara yararlı olacak şekilde geliştirme niyetindeyiz" dedi.

Turkrus

 
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Yorumlar

Kemal yılmaz

Peskov taşı gediğine oturtmuş, AB heveslisi olmasamda İnşAllah bizi AB almazlar Peskov haklı Pembe gözlükler takmanın bir anlamı yok, m.kt.m sene gecsede bizi AB almazlar.

diyarbakırlı

Adam doğru söylüyor, bunun çekememezlikle ne alakası var.
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