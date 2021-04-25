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Dünya Rusya'dan tehdit: Yeni önlemler alırız
Dünya

Rusya'dan tehdit: Yeni önlemler alırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yönetiminin gerilimi tırmandırması halinde yeni önlemler almaya hazır olduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 18:13:00 -
Rusya'dan tehdit: Yeni önlemler alırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un gerilimi tırmandırmaya devam etmesi halinde Moskova'nın yeni önlemler almaya hazır olduğunu söyledi.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programın konuğu olan Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Lavrov, "ABD'lilerin son hasmane adımlarına verdiğimiz yanıtta her şey söylendi. Aldığımız tüm önlemleri açıkladık ve gerilimi tırmandırmaya devam ederlerse yenilerini almaya hazırız" dedi.

'Biden'ın Putin'le görüşme teklifi olumlu karşılandı'

Bu arada Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı görüşme teklifinin olumlu karşılandığını ve bu olasılıkla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Lavrov, "Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Başkan Biden'ın görüşme teklifinden bahsettim. Bu teklif olumlu karşılandı ve şu anda inceleniyor" ifadelerini kullandı.

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