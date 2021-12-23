Rusya'dan tehdit gibi tatbikat!
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında "indirme" tatbikatı yapılacağını duyurdu. Tatbikatın büyüklüğü ve yapılacağı nokta Ukrayna'ya doğrudan gözdağı vermek olarak algılanıyor.
Tatbikata bin 200 askeri personel ile 250 aracın katılacağı belirtildi.
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile Krasnodar bölgelerinde yapılacak tatbikatta, bir bölgenin alınmasının canlandırılacağı duyuruldu.
ABD ve NATO, Ukrayna'yı işgale hazırlanmakla suçladığı Rusya'nın bu amaçla sınıra askeri yığınak yaptığını öne sürüyor.