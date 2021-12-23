  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya'dan tehdit gibi tatbikat!
Gündem

Rusya'dan tehdit gibi tatbikat!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında "indirme" tatbikatı yapılacağını duyurdu. Tatbikatın büyüklüğü ve yapılacağı nokta Ukrayna'ya doğrudan gözdağı vermek olarak algılanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 12:44:00 -
Rusya'dan tehdit gibi tatbikat!

Tatbikata bin 200 askeri personel ile 250 aracın katılacağı belirtildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile Krasnodar bölgelerinde yapılacak tatbikatta, bir bölgenin alınmasının canlandırılacağı duyuruldu.

ABD ve NATO, Ukrayna'yı işgale hazırlanmakla suçladığı Rusya'nın bu amaçla sınıra askeri yığınak yaptığını öne sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay