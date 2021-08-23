Rusya'dan Taliban çıkışı: Buna izin vermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Afganistan’a Rus askerlerinin gönderilmesi gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Sıromolotov, Afganistan’a Rus güçlerinin gönderilmesi gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını belirterek, “Böyle bir adım bizim çıkarlarımıza uymaz. Yeni Afgan yönetimi ülkede düzeni sağlamaya başladı ve başkalarının askeri desteğine ihtiyacı yok” dedi.

‘Taliban’ı terör örgütleri listesinden çıkarmak konusunda acele etmeyeceğiz’

Sıromolotov, Rusya’nın Taliban’ı terör örgütleri listesinden çıkarmak ve örgütü ülkenin yeni yönetimi olarak tanımak konusunda acele etmeyeceklerini, bu konuda yeni Afgan yönetiminin atacağı adımlar ve BMGK’nın ilgili kararları üzerinden yola çıkılması gerektiğini belirtti.

Sıromolotov, Taliban’ın çatışmaların sona erdiğini, ABD ve NATO birliklerine hizmet eden vatandaşlar ve hükümet üyeleri için af ilan ettiğini kaydetti.

Sıromolotov, “Taliban hareketi aynı zamanda İslam hukuku çerçevesinde kadın haklarına saygı göstermek istediğini, yerel halk ve yapancı diplomatik temsilciliklerin güvenliklerinin garantisini vererek kamu düzenini sağlamaya başladı” dedi.

"Buna izin vermeyeceğiz"

Sıromolotov’a göre, Moskova Afganistan topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri açıklamasını önemli görüyor.