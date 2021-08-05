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Dünya Rusya'dan Taliban çıkışı
Dünya

Rusya'dan Taliban çıkışı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın saldırılarının azalmaya başladığı yönünde açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 17:14:00 -
Rusya'dan Taliban çıkışı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Bikantov, Taliban'ın Afganistan'daki büyük şehirleri ele geçirmek için yeterli kaynağa sahip olmadığını belirterek, "Taliban'ın saldırıları yavaş yavaş azalmaya başladı." dedi.

Bikantov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki durumun kötüleştiğini belirten Bikantov, bunun ABD ve NATO askeri birliklerinin ülkeden çekilme sürecinin "yavaş" ilerlemesinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Bikantov, "Sonuç olarak, Taliban, ülke genelindeki faaliyetlerini ciddi şekilde artırdı. Taliban, bu yaz düzenlediği saldırılar sonucu 80-100 ilçe kontrol altına aldı." diye konuştu.

Öte yandan, Taliban'ın saldırılara devam etmek için yeterli kaynağa sahip olmadığına dikkati çeken Bikantov, "Taliban, başkent Kabil dahil büyük şehirleri ele geçirip elde tutmak için yeterli kaynaklara sahip değil. Taliban'ın saldırıları yavaş yavaş azalmaya başladı." dedi.

Bikantov, Afganistan yönetimine bağlı güçlerin, Taliban ile çatışmalarda kaybettikleri bazı ilçeleri geri aldığını aktardı.

Afganistan'daki tüm taraflardan barış müzakere sürecine katılmasını talep ettiklerini belirten Bikantov, bu nedenle Genişletilmiş Afganistan Üçlüsünün (Rusya, ABD, Çin, Pakistan) 11 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha'da toplantı düzenleyeceği bilgisini paylaştı.

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