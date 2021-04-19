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Dünya Rusya'dan Suriye'de kanlı saldırı: 200 kişiyi katlettiler!
Dünya

Rusya'dan Suriye'de kanlı saldırı: 200 kişiyi katlettiler!

Rusya tarafından Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Reuters'ın haberine göre saldırıda 200 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 23:05:00 - 2021-04-20 03:22:27
Rusya'dan Suriye'de kanlı saldırı: 200 kişiyi katlettiler!

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Rusya, Suriye'deki Palmira'nın kuzeydoğusunda bulunan muhaliflere ait üssü vurdu. Düzenlenen hava saldırısında 200 kişinin öldüğü belirtilirken, muhaliflere ait birçok mühimmatın da yok edildiği aktarıldı.

Rusya'nın vurduğu bölgede silahlı muhaliflerin yanı sıra sivil insanların da bulunduğu aktarıldı. Saldırının ardından bölgede alevlerin de yükselmeye başladığı bildirildi. Öte yandan Rusya, DAEŞ'li militanları vurduğunu iddia etti.

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