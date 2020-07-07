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Dünya

Rusya'dan 'Suriye' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Suriye meselesini görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 19:44:00 -
Rusya'dan 'Suriye' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Suriye meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Maas ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Suriye meselesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Siyasallaştırma ve ayrımcılık yapılmadan ve ön koşullar getirilmeden Suriyelilere insani yardımın sağlanmasıyla ilgili hedefler görüşüldü." denildi.

Suriye krizinin çözümünde siyasi sürecin alternatifinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, iki bakanın, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkileri de ele aldığı belirtildi.

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