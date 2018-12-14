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Rusya'dan Suriye açıklaması: Listeler hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de oluşturmaya çalıştıkları Anayasa Komitesi listesinin hazır olduğunu açıkladı.

14 Aralık 2018 Cuma 13:59
Rusya'dan Suriye açıklaması: Listeler hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın yardımıyla Suriye rejimi ile muhalefetin üzerinde çalıştığı Anayasa Komitesi listesinin genel olarak hazır olduğunu bildirdi.

Lavrov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye’de Anayasa Komitesi oluşturma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Liste hazır

“Rusya, Türkiye ve İran’ın yardımıyla Suriye rejimi ile muhalefetin üzerinde çalıştığı Anayasa Komitesi listesinin genel olarak hazır olduğuna dair bir anlayış var” diyen Lavrov, Suriye tarafı adına listenin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya gelecek hafta başı sunulacağını ifade etti.

Lavrov, Rusya’nın 2019 yılı başında Suriye Anayasa Komitesinin Cenevre’de toplanmasını umduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:59
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  3. İran
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