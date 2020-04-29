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Dünya

Rusya'dan soykırım hamlesi! Savaş suçu dosyası hazırladılar

Rusya, 2. Dünya Savaşı döneminde Finlandiya'nın Rus asker ve halkına yönelik soykırım yaptığını öne sürdü. Moskova, savaş suçu dosyası hazırlayarak olayı uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor.

2020-04-29 14:39:00 -
Rusya'dan soykırım hamlesi! Savaş suçu dosyası hazırladılar

Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki sınır komşusu Finlandiya'ya, II. Dünya Savaşı esnasında Rus asker ve sivillere yönelik soykırım yaptığı gerekçesiyle savaş suçu dosyası hazırladı.

Rusya Araştırma Komitesi, Finlandiya sınırı üzerindeki Karelia bölgesinde 1941 ile 1944 yılları arasında en az 24 bin etnik Rus vatandaşının Fin askerler tarafından öldürüldüğünü, bunların 8 bin kadarının sivil olduğunu açıkladı.

23 Nisan tarihinde açılan savaş suçları dosyasında yer alan iddialara göre Finlandiya, Nazi Almanyası ile işbirliği yapıp canlı şekilde toprağa gömerek, silahla vurarak ya da zehirli gaz odalarına götürerek 7 bin Rus askerini öldürdü. Dosyada 2 bin Rus kökenli çocuğun da Finlandiya'nın saldırıları sonrası savaş sırasında hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Verilere göre II. Dünya Savaşı esnasında Fin askerler 60 bini aşkın Rus askerini esir olarak yakaladı ve bir kısmının ölmesine neden oldu.

Ancak Moskova'nın iddiaları konusunda birçok yabancı akademisyen ve tarihçi aynı fikirde değil. Siyaset Bilimcisi Oleg Saakian, Rusya'nın "bu asılsız iddiaları" Ukrayna'nın doğusunda devam ettirdiği "işgal girişiminini" yasallaştırmak için kasıtlı olarak çıkardığını ve böyle bir soykırımın yaşanmadığını belirtiyor.

Saakian ayrıca II. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında, Sovyetler Birliği'nin Finlandiya'ya karşı saldırgan bir politika izlediğini, Rusya'nın bu dosyayla o dönemin ilk yıllarını unutturmak istediğini ifade etti.

Ukraynalı Bakan: Rusya'nın soykırım iddiaları bir propaganda

Ukrayna Eski Maliye Bakanı Oleksandr Danyliuk'a göre ise Rusya'nın Finlandiya konusundaki soykırım iddialarının arkasında bu ülkenin BalticConnector Boru Hattı projesine dahil olarak, Baltık ülkelerinin enerji konusunda Moskova'dan bağımsız olmasına destek girişimi yatıyor. Danyliuk, Rusya'nın soykırım iddialarını tamamen bir propaganda olarak tanımlıyor.

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Finlandiya'nın en çok satan ikincisi gazetesi Ilta-Sanomat'ta çıkan bir habere göre, Ulusal Arşiv Direktörü Jussi Nuorteva, söz konusu dönemde birçok farklı etnik kimliğin yaşadığı Karelia bölgesinde Finlandiya'nın Ruslara karşı etnik ayrımcılık yaptığı, ancak bunun hiçbir şekilde soykırım olarak kabul edilemeyeceğini belirttiğini açıkladı.

Siyasi varlığını uzun yıllar Çarlık Rusyası'na bağlı olarak devam ettiren İskandinav ülkesi Finlandiya, 1917 yılında yaşanan Bolşevik devrimi sonrası bağımsızlığını ilan ederek Rusya'dan ayrılmıştı. Finlandiya, II. Dünya Savaşı esnasındaysa o dönemde Sovyetler Birliği'ne ait olan Karelia bölgesini işgal etmiş, ancak sonradan birliklerini geri çekmişti.

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