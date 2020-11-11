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Dünya Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da Türkiye ile işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:57:00 - 2020-11-11 13:26:55
Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva da, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü görevi yapacak" dedi.

Kontrol merkezi oluşturulacak

Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5'inci maddesine değinerek,"Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarsa soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye'de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin" diye konuştu.

Abdullayeva, Azerbaycan'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

"20 gün içinde çekilecekler"

Abdullayeva, Ermenistan'ın çekilmesine yönelik de açıklamalarda bulunarak, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak" dedi.

 

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