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Dünya Rusya’dan son dakika duyurusu Bir sürü ölü haberi geldi
Dünya

Rusya’dan son dakika duyurusu Bir sürü ölü haberi geldi

Rusya'nın Kostroma kentindeki bir kafede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 10:54:00 - 2022-11-05 11:13:30
Rusya’dan son dakika duyurusu Bir sürü ölü haberi geldi

Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede yangın çıktı. Son verilere göre yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri 250 kişiyi tahliye edebildi. Kostroma bölgesinin valisi Sergei Sitnikov, beş kişinin hafif şekilde yaralandığını ve tıbbi yardım aldığını söyledi.

Yangın sırasında kafenin çatısı çöktü.

Suç soruşturması başlatılırken, polis fişek tabancasını kullanan kişiyi arıyor.

270.000 nüfuslu bir nehir şehri olan Kostroma, Moskova'nın yaklaşık 340 kilometre (210 mil) kuzeyinde yer almaktadır.

Rusya'da bir eğlence mekanında pirotekniklerin ölümcül bir yangına yol açması ilk değildi. 2009 yılında, Perm kentindeki Lame Horse gece kulübünde birinin havai fişek patlatması sonucu çıkan yangında 150'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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