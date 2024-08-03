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Dünya Rusya'dan şok eylem: Zelenski resimleri dağıttılar!
Dünya

Rusya'dan şok eylem: Zelenski resimleri dağıttılar!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:22:00 - 2024-08-03 16:23:57
Rusya'dan şok eylem: Zelenski resimleri dağıttılar!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşan askerlere gönüllü olarak silah bırakmalarını teşvik etmek maksadıyla içinde broşür olan füzeler yolladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine ilişkin açıklamasında; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Avdiivka yönündeki mevzilerine ''Hayat kurtaracak'' propaganda roketler ateşlendiği bildirildi.İçine patlayıcılar yerine propaganda broşürlerinin rulolarının yüklendiği Uragan RS30 roketleri Avdiivka yönündeki mevzilere gönderildi.Her birinin içine, ''Gönüllü olarak silah bırakın ve teslim olun. Ailelerinize kavuşun'' bilgileri yeralan dört binden fazla broşürün bırakıldığı roketler, geleneksel mermilerden farklı olarak kırmızı renkli özel ve hafif kaplamaya sahipler.

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