Rusya'dan şok eden iddia: Türkiye, Siemens engellemesi ile karşı karşıya

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, “Türkiye'deki nükleer santral bir bloğa çarptı: Rosatom projesinde Siemens Energy ekipmanı eksik kalabilir” başlıklı haberde önemli bir iddiayı ortaya attı.



Habere göre, Akkuyu nükleer enerji santrali için Alman Siemens Energy’den sipariş edilen elektrik ekipmanlarının tedarikinde sorun yaşanabilir. Alman makamlarının, ihracat için gerekli tüm izinleri henüz vermediği bildirildi. Rosatom'un Paks-2 nükleer santralini inşa ettiği Macaristan da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı belirtilirken, Rosatom kaynakları tedariklerin askıya alınmasıyla ilgili resmi bir bildirim almadıklarını ve Siemens Enerji'nin sözleşme şartlarına uyduğunu söylediler.



Haberde, "Alman tarafı, bu tür elektrikli ekipman belirli bir tesis için üretilse de, cihazın Rusya'ya ithal edilebileceği korkusu nedeniyle ekipmanın teslim noktası hakkında şüpheler duyuluyor” denildi.



Kommersant’a göre Türk yetkililer, teslimatın koşulları için Alman hükümeti ile görüşmelere başladı. Sorunun çözümünün, ekipmanların Rostaom’a değil Siemens uzmanlarının gözetiminde doğrudan nükleer santrale teslim edilmesi olabileceği belirtiliyor.



Akkuyu nükleer santralinin ilk reaktörünün, cumhuriyetin 100. yılı vesilesi ile yıl sonundan önce devreye alınması planlanıyor.

Turkrus