Rusya’dan şok eden açıklama: Seçimlere müdahale edeceğiz

Rus paralı asker şirketi olan Wagner'in kurucusu oligark Yevgeny Prigojin, ABD Kongre seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Müdahale ettik, ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Rusya'nın ABD Kongre seçimlerine müdahale ettiği iddialarını hemen hemen her fırsatta reddeden Rusya'dan ilk kez itiraf geldi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Rusya adına paralı askerlik faaliyeti yürüten Wagner'in kurucusu oligark Yevgeny Prigojin, ilk kez bu iddiaları kabul etti. Aynı zamanda, "Putin'in şefi" olarak bilinen Prigojin, Rus basınına açıklamalarda bulundu. ABD Kongre seçimlerine müdahale ettiklerini ilginç ifadeler kullanarak kabul eden Prigojin, "Müdahale ettik, ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Nasıl yapılacağını bildiğimiz gibi, kendi yöntemlerimizle, dikkatli, doğru ve cerrahi hassaslıkta yapıyoruz. Nokta operasyonlarımız sırasında hem böbrekleri hem de karaciğeri aynı anda alacağız" dedi.