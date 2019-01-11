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Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik operasyonu öncesi yaptığı açıklamada, "Şam yönetimi ile terör YPG arasında diyalog kurulması önemli" ifadelerini kullandı.

11 Ocak 2019 Cuma 13:05
Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin çekilme kararı aldığı bir dönemde Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında diyalog kurulmasının özel önem taşıdığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, şunları söyledi:

"Aralık 2018 sonunda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Bu bağlamda, YPG'nin Suriye hükümetiyle diyalog kurması özel taşıyor. Zira YPG, birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Suriye toplumunun önemli bir parçası ve Kürtlerin bulunduğu bölgelerin yeniden Suriye hükümetinin kontrolüne girmesi, Suriye'nin komşularına yönelik güvenlik risklerini ortadan kaldıracak."

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını doğru bulduklarını kaydeden Zaharova, ABD askerlerinin boşaltacağı bölgelerin kontrolünün Suriye hükümetine verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"İdlib anlaşmasına bağlıyız"

Bu arada Zaharova, Rusya ve Türkiye arasında 17 Eylül 2018'de yapılan İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasına yönelik anlaşmaya bağlılıklarını koruduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:05
  1. ABD
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