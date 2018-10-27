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Rusya'dan 'savaş hazırlığı' itirafı: ABD savaşı hazırlıyor

ABD ile Rusya arasında yaşanan gerginlik farklı boyutlarda ve farklı alanlarda dozunu artırarak sürüyor. Kriz öyle bir seviyeye geldi ki, artık iki ülke, savaşın kim tarafından başlatılacağını tartışıyor. ABD'nin 'Rusya savaşa hazırlanıyor' suçlamasına karşılık Rusya ise 'ABD savaşı hazırlıyor' yanıtını verdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 22:41
Rusya'dan 'savaş hazırlığı' itirafı: ABD savaşı hazırlıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Belousov, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı BM Birinci Komitesi'ndeki toplantıda, Rusya’nın sunduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) taslağının reddedilmesinden sonra yaptığı konuşmada, ABD'nin "Rusya savaşa hazırlanıyor" şeklindeki suçlamasına cevap verdi.

"Evet Rusya savaşa hazırlanıyor, ancak ABD ise savaşı hazırlıyor"

Belousov şu ifadeleri kullandı:

ABD bir süre önce bu toplantıda Rusya’nın savaşa hazırlandığını söyledi. Evet, Rusya savaşa hazırlanıyor, bunu teyid ediyorum. Evet, ülkemizi, toprak bütünlüğümüzü, ilkelerimizi, insanlarımızı savunmaya hazırlanıyoruz. Fakat, bizi ABD’den ayıran çok cidi bir fark var. Bu fark, Rusça’da da ingilizce’de de aynı şekilde söylenir: Rusya Federasyonu savaşa hazırlanıyor, ABD ise savaşı hazırlıyor."

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı.  Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 22:41
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