Rusya'dan 'savaş' açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin körfezde savaş başlatmak için bahane aradığını iddia etti.01 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Körfez'de son aylarda artan gerilim hakkında bir açıklama yaptı.
Bakanlık ABD'nin, İran'a karşı savaş başlatmak için bahane aradığını öne sürdü.
Rus Dışişleri, Washington yönetiminin Körfez'de bir "denizkoalisyonu" kurmak istemesini, Moskova olarak bu durumu endişeyle karşıladıklarını dile getirdi.
ABD, İran'a karşı bazı Avrupalı ülkelere Körfez'e asker ve askeri birlik gönderme teklifinde bulunmuş, bazı ülkeler bunu kabul ederken çoğu ülke bu öneriyi reddetmişti.
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