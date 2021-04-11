  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan 'savaş' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'savaş' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna ile yaşanan Donbas krizine ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 15:50:00 -
Rusya'dan 'savaş' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusunda kimsenin savaşa doğru gitmediğini söyledi.

Peskov, Rossiya-1 kanalında “Moskova.Kremlin.Putin” isimli programda, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin soruları cevaplandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Donbas’a desteği ile ilgili sözlerinin savaşa yol açıp açmayacağının sorulması üzerine Peskov, “Elbette, hiç kimse savaşa doğru ilerlemiyor ve hiç kimse böyle bir savaş olasılığını kabul etmiyor.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’da bir iç savaş olasılığını da hiç kimsenin kabul etmediğini ancak Rusya’nın Ukrayna’nın güney doğusundaki Rusça konuşanların kaderine kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

Donbas'taki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan Normandiya formatında bir liderler zirvesi hazırlamak için siyasi danışmanların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Peskov, krizin çözümüne yönelik 2015’te imzalanan Minsk Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

Peskov, “Kiev'den sık sık ve çeşitli düzeylerde, Minsk Anlaşmaları'ndaki önlemlerin neredeyse işe yaramaz ilkeler olduğuna dair ifadeler duyduğumuzda, bu sadece bizde değil, muhtemelen Paris ve Berlin'de de şaşkınlığa neden oluyor” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdal Özyağcılar'dan 'sapıklık' itirafı: Sevda Türküsev böyle tepki gösterdi!
Medya

Erdal Özyağcılar'dan 'sapıklık' itirafı: Sevda Türküsev böyle tepki gösterdi!

Gazeteci Sevda Türküsev, kadın ayakkabı mağazalarına giderek kadınların ayağına baktığını söyleyip, bu davranışını, 'Benim zamparalığım da b..
Abdurrahman Dilipak açıkladı: Goethe, Kant, Dostoyevski Müslümandı!
Gündem

Abdurrahman Dilipak açıkladı: Goethe, Kant, Dostoyevski Müslümandı!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı
Gündem

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı

57'inci Hükümet'in son döneminde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker’den bomba gibi bir açıklama gel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay