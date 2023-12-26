Rusya'dan şaşırtan paylaşım! Sığır jelatini satışı için Türkiye'ye duyuru: Ticarette can suyu olacak! Flaş gelişme!
Türkiye'yi tercih eden Ruslardan şaşırtan adımlar, Türkiye'ye yönelik hamleler dikkat çekiyor.
Bugün de 20 yılı aşkın süredir Rusya'nın gıda malzemeleri ithalatçılarından olan Rus bir firma, Türkiye'den sığır jelatini ithal edeceğini duyurdu.
Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık yeni iş fırsatlarına kapı açarken yeni bir gelişme yaşandı!
Her gün Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için haber geldi. 20 yılı aşkın süredir Rusya’nın gıda malzemeleri ithalatçılarından olan Rus bir firma, Türkiye’den sığır jelatini ithal edeceğini B2B E-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla duyurdu.