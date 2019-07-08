Rusya'dan şaşırtan İran açıklaması: Kaygı verici
Rus lider Putin'in basın sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD gerilim yaşayan İran'ın, uranyum limitini yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:26
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın, ''İran Nükleer Anlaşması'' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3.67'ye yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi ve Rusya'nın mevcut krizi diplomasiyle çözme amacında olduğunu hatırlattı.
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