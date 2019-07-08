Rusya'dan şaşırtan İran açıklaması: Kaygı verici Rus lider Putin'in basın sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD gerilim yaşayan İran'ın, uranyum limitini yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın, ''İran Nükleer Anlaşması'' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3.67'ye yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi ve Rusya'nın mevcut krizi diplomasiyle çözme amacında olduğunu hatırlattı.

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