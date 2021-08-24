Rusya'dan S-500 açıklaması: Seri üretim...

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Afganistan ile sınırı olan müttefiklerine indirimli fiyatlarla silah ve askeri teçhizat tedariki gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, "Afganistan'a sınırı olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerine indirimli fiyatlar ile silah ve askeri techizat tedariki gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı" sorusu karşısında, "Dediğiniz şey de dahil olmak üzere, güney sınırlarımızı güçlendirmek adına gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Borisov bir başka soru karşısında, Rus S-500 hava savunma sisteminin seri üretimine başlandığını belirtti.

S-500, Rusya'nın Türkiye'ye de tedarik ettiği S-400 sisteminin bir üst modeli. S-500 sisteminin, uydular ve hipersonik silahları dahi imha edebilecek güçte olduğu biliniyor.