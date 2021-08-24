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Dünya Rusya'dan S-500 açıklaması: Seri üretim...
Dünya

Rusya'dan S-500 açıklaması: Seri üretim...

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, S-500 hava savunma sisteminin seri üretiminin başlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 10:09:00 -
Rusya'dan S-500 açıklaması: Seri üretim...

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Afganistan ile sınırı olan müttefiklerine indirimli fiyatlarla silah ve askeri teçhizat tedariki gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, "Afganistan'a sınırı olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerine indirimli fiyatlar ile silah ve askeri techizat tedariki gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı" sorusu karşısında, "Dediğiniz şey de dahil olmak üzere, güney sınırlarımızı güçlendirmek adına gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Borisov bir başka soru karşısında, Rus S-500 hava savunma sisteminin seri üretimine başlandığını belirtti.

S-500, Rusya'nın Türkiye'ye de tedarik ettiği S-400 sisteminin bir üst modeli. S-500 sisteminin, uydular ve hipersonik silahları dahi imha edebilecek güçte olduğu biliniyor.

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Yorumlar

A1***

Eee? Bize ondan da vermeyecek misiniz? Parasıyla tabi ki. Şimdi bizim bu AK Parti var ya, hah, bildin, şimdi naların başında Erdoğan var? Hah onu da bildin. Şimdi bu önceki dönemlerde mafyaya, çeteye, lobi ve baronlara giden paraları, hortumlanan paraları kesti. Bunun için de çok bedel ödedi. O paralarla millete bedava odun, kömür, kitap dağıtıyor daha hala. Yani o paralar bir şekilde devletin kasasından çıkacaktı. Çıkıyordu. Bu Erdoğan da "el yiyeceğine millet yesin" dedi şimdi de hala devam ediyor. Yani demem o ki bizde para var. Bugün her şeye rağmen ekonomimiz çok daha güçlü. Yani bizde para var. Biz de size TB2 verelim. Yani bu ABD yok mu? Doğru durmuyor. Birlikte defterini dürelim. Çünkü ikimizin de ortok düşmanı. Anlaştık tamam mı?*...*.
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