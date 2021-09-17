Rusya'dan S-500 açıklaması: İlk teslimat o ülkeye olabilir

Tümen Petrol ve Doğalgaz Forumu (TNF 2021) kapsamında basın mensuplarına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, "Potansiyel olarak S-500'ün ilk alıcısı Hindistan olabilir. Ama uygulamada henüz hiçbir anlaşma yok. Bu normal uygulama, ülke ordusunu tam temin etmeden yurtdışına satmıyoruz. Rus ordusu S-500 doygunluğuna ulaştıktan sonra, böyle bir başvuru olması durumunda, S-500'ün Hindistan'a satışını değerlendirebiliriz. Ama bu önümüzdeki yıllarda olmayacak" ifadesini kullandı.

Hindistan'ın en büyük Rus silah alıcısı olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı, "Bazen diğer ülkelere satmayı reddettiğimiz silahı Hindistan'a satabiliyoruz, çünkü aramızda ne siyasi ne de toprak anlaşmazlığı veya çatışma yok. İşbirliğimiz yıllar içinde kanıtlandı" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Hindistan'da, Rusya'nın verdiği izin üzerine T-90 tankları ile Su-30MKI savaş uçaklarının üretiminin organize edildiğini anımsatan Borisov, "Ortak BrahMos füze üretimimiz var. Normal satışın yanı sıra, Hindistan'la teknolojimizi de paylaşıyoruz. Şimdi Ka-226T helikopterlerinin ortak üretimi için görüşmeler yapılıyor" diyerek ihraç edilen silahların teknik özelliklerinin Rus ordusuna sağlanandan üstün olmaması gerektiğini kaydetti.