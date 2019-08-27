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Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye için kritik tarihi duyurdular

Rus savunma şirketi Almaz-Antey Genel Müdürü Yan Novikov, Türk uzmanlara S-400 konusunda verilecek eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Eylül’den itibaren başlayacak ve 2 Ocak'ta tamamlanacak. Sıradaki teslimatlar ile ilgili görüşmelere hazırız" dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 16:58
Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye için kritik tarihi duyurdular

Rus savunma şirketi Almaz-Antey Genel Müdürü Yan Novikov, Türk askerlerinin S-400 füze savunma sistemlerinin kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarının 1 Eylül’den itibaren başlayacağını belirtti.

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında Rusya lideri Vladimir Putin’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi veren Novikov, Türk askerlerinin S-400 füze savunma sistemlerinin kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarının 1 Eylül’den itibaren başlayacağını söyledi.

Novikov, “Türk askerlerinin eğitimi 1 Eylül’den itibaren başlayacak ve yıl sonunda tamamlanacak, 2 Ocak, eğitimin tamamlanması için planlanan tarih. Bu eğitimden sonra Türkiye Cumhuriyeti, S-400 sistemini amacı doğrultusunda kullanmaya başlayabilecek” dedi ve ekledi:

“Sıradaki teslimatlar ile ilgili görüşmelere hazırız.”

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:58
  1. Rusya
  2. S400

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