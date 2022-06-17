Rusya'dan ortalığı karıştıran kripto para hazırlığı!

Rusya Maliye Bakanlığı'nın finansal politika departmanı başkanı Ivan Chebeskov, Rusya'nın kriptoparaları diğer ülkeler ile barter ticarette kullanmayı değerlendirdiğini söyledi. Ancak Chebeskov, bunun için dijital varlıkların yasallaştırılması yönünde hukuki düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

"Rusya MB, kriptoparaların ödeme için kullanılmasına karşı değil. Rusya MB, eğer Rusya'da kriptoparalar var ise bunlardan kurtulmanın iyi olacağının bilincinde" diye konuşan Chebeskov, kriptoların uluslararası ticarette kullanılmasına imkan vermenin Batı'nın yaptırımlarına karşı koymaya yardım edeceğini savundu.

Rusya MB Başkanı Nabiullina dün yaptığı açıklamada, kriptopaların Rusya içinde ödeme aracı olarak kullanılmasına karşı olduğunu ifade etmişti.