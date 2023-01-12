Rusya’dan ortalığı karıştıracak karar! Ruslar apar topar Türkiye'den ayrılabilir

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ülkeden ayrılan bilişim uzmanlarını geri getirmek için çalışma başlattı. Kommersant gazetesi bakanlığın "havuç" olarak zorunlu askerlik ve seferberlik muafiyeti vermeyi, "sopa" olarak ise daha yüksek gelir vergisi getirmeyi değerlendirdiğini yazıyor.



Gazeteye konuşan uzmanlar ise yurtdışında çalışanlardan alınan gelir vergisini yükseltme yönünde bir kararın, çalışanların işten ayrılmasıyla sonuçlanacağı uyarısını tekrarladı. Bazı sektör temsilcileri ise, 2022 ilkbaharında gündeme gelen ama tam anlamıyla uygulama konulmayan seferberlik muafiyetini hayata geçirmenin yeterli olacağı kanısında.



Rusya'da çalışanlardan alınan gelir vergisi yüzde 13. Ülkeden ayrılanlar için bu oranın yüzde 30'a yükselmesi gündeme gelmiş, ancak önlemin etkinliği konusunda tereddüde düşen hükümet somut bir adım atmaktan kaçınmıştı.



Gündeme gelen bir diğer öneri de yurtdışından çalışmanın yasaklanması yönünde Russoft başkanı Valenti Makarov, böyle bir kararın ne çalışanlara, ne de şirketlere bir fayda sağlayacağı kanısında olduklarını söyledi.



Bazalt SPO icra kurulu başkanı Aleksey Smirnov, şu anda 100 bin civarında bilişim uzmanının Rusya'daki şirketler için ama Rusya dışında çalıştığını tahmin ettiklerini belirtiyor. Smirnov gelir vergisi oranının yükselmesi durumunda ya bu çalışanların işi bırakacaklarını, ya da şirketlerin yurtdışında ofis açarak çalışanları bulundukları ülkelerde istihdam etme yoluna gideceğini belirtiyor.

Turkrus