Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon öncesinde rejim güçlerinin adımlarının çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye'de Esed güçlerinin Münbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdiği haberlerini değerlendirdi.

yenisafak.com'a konuşan Ağar, Fırat Kalkanı operasyonu öncesinde de 'Esed'e bağlı güçlerin bölgeye gönderildiği' haberlerinin kasıtlı olarak yayıldığını hatırlatarak, "Rejim bir bölgeye yerleşip TSK'nın ilerleme hattını kapatmak istemişti. Onun ardından TSK artık bölgede operasyon yapamaz" algısı oluşturulmak istenmişti. Ancak Afrin operasyonu başarıyla gerçekleştirildi" hatırlatmasında bulundu.

Rusya ile koordineli yürütülmeli

Esed'e bağlı güçlerin Münbiç'in batısına yönelik adımının 'Türkiye'yi kısıtlamaya yönelik bir hareket' olarak niteleyen Ağar, şöyle devam etti:

İçerisinde tuzaklar da olabilir. Türkiye'nin rejimle ve Rusya'yla karşı karşıya gelmesine neden olabilecek bir süreç başlayabilir. Rejimin bu adımı, Türkiye'nin süreci sadece ABD ile değil Rusya ile de birlikte götürmesi gerektiğinini bir fotoğrafı bu. Yani Rusya 'beni süreç dışına iterseniz farklı bir senaryo da sahada olabilir' diyor olabilir. Fırat'ın doğusundaki boşluğun doldurulması konusu Rusya ile koordineli yürütülmeli.

'Rusya beni denklemden dışarı atmayın diyor'

"Rejim Türkiye'ye elini kolunu sallayarak toprak bırakır mı? Açıkçası biraz zor" diyen Ağar, şunları kaydetti:

"Ancak Türkiye bir harekat icra edecekse tüm bunlara rağmen Münbiç'i alır. Sahadaki fiili durumla masadaki diplomasinin de koordineli gitmesi çok büyük önem taşıyor. Vekaletler savaşında saha kimi zaman diplomasiden, masadan daha hızlı hareket edebiliyor.

Koşulların ve şartların çok iyi konuşulması son derece önemli. Olası bir barış için de bu sürecin koordinasyon içerisinde yürütülmesi çok değerli. Rusya beni denklemden dışarı atmayın diyor."