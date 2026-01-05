Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Maduro’nun alıkonulduğu askeri operasyonuna ilişkin Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu.

Merz için "Neonazi" benzetmesini kullanan Medvedev, "Merz'in kaçırılması, bu karnavalda mükemmel bir olay olabilir. Bu noktada, bizi şaşırtacak pek bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Medvedev, söz konusu ihtimalde gerçeklik payı bulunduğunu savunarak, "Almanya'da bile onu yargılamak için gerekçeler var ve bu yüzden hiçbir zararı olmaz, özellikle de vatandaşlar gereksiz yere acı çekiyorlarsa" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Maduro’yu kaçırmasının ardından Maduro’yu suçlayarak “Ülkesini mahvetti” ifadelerini kullanmış ve ABD’nin haydutluğuna arka çıkmıştı.