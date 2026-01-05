  • İSTANBUL
Dünya Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir
Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu haydutlukla alıkoymasının ardından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in kaçırılmasının da kendilerini şaşırtmayacağını söyledi. Medvedev, Merz’i "Neonazi"ye de benzetti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Maduro’nun alıkonulduğu askeri operasyonuna ilişkin Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu.

Merz için "Neonazi" benzetmesini kullanan Medvedev, "Merz'in kaçırılması, bu karnavalda mükemmel bir olay olabilir. Bu noktada, bizi şaşırtacak pek bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Medvedev, söz konusu ihtimalde gerçeklik payı bulunduğunu savunarak, "Almanya'da bile onu yargılamak için gerekçeler var ve bu yüzden hiçbir zararı olmaz, özellikle de vatandaşlar gereksiz yere acı çekiyorlarsa" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Maduro’yu kaçırmasının ardından Maduro’yu suçlayarak “Ülkesini mahvetti” ifadelerini kullanmış ve ABD’nin haydutluğuna arka çıkmıştı.

Cengiz

Almanya zaten ABD nin eyaleti niçin kacirsin yat diyorlar yatıyor kalk diyorlar kalkıyor ayrıca siyonist kuklasi
