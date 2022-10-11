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Dünya Rusya'dan olay açıklama! Dansözler bile böyle kıvıramaz
Dünya

Rusya'dan olay açıklama! Dansözler bile böyle kıvıramaz

Rusya-Ukrayna savaşı Kiev bombardımanı ile yeniden alevlenmişti. Bugün Moskova yönetiminden son dakika açıklamalar geldi. Rusya açıklamasındaki NATO detayı dikkat çekti. Daha önce NATO ve ABD'yi tehdit eden Putin yönetimi, bu defa 'NATO ile çatışmak Moskova'nın yararına değil' vurgusu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 14:39:00 -
Rusya'dan olay açıklama! Dansözler bile böyle kıvıramaz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yaptığı son dakika açıklamayla Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olmaması için önlem alacaklarını duyurdu. Açıklamada öne çıkan kısım ise NATO detayı oldu. Açıklamada "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma, Moskova'nın ilgi alanında değil" denildi. 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova'nın çıkarına olmadığını, ancak Batı'nın Ukrayna ihtilafına artan katılımına yanıt vereceğini söyledi. Sergei Ryabkov, "Washington ve diğer Batı başkentlerinde kontrolsüz bir tırmanış tehlikesinin farkına varmalarını umuyor ve ikaz ediyoruz" dedi.

Nükleer silah açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un açıklamasında öne çıkan bir diğer detay ise nükleer silah kısmı oldu. Ryabkov, Rusya'nın kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmediğini, Batılı ülkelerin nükleer retoriği kullanarak, Moskova'yı kitle imha silahlarıyla saldırılar düzenlemeye hazırlanıyormuş gibi göstermeye çalıştığını söyledi.

 

 

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