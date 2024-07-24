Rusya'dan O ülkeye yaptırım misillemesi: Oradaki bazı iş adamlarına yasaklandığı ortaya çıktı! Ülke şokta
Moskova, Tokyo'nun yaptırımlarına yanıt olarak 13 Japon vatandaşına Rusya Federasyonu'na giriş yasağı getirdi.
Moskova, Tokyo'nun yaptırımlarına yanıt olarak 13 Japon vatandaşına Rusya Federasyonu'na giriş yasağı getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak Moskova'ya yönelik devam eden yaptırımlarına karşılık, 13 Japon vatandaşının yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu şahıslar arasında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Tanaka Akihiko, Rakuten şirketinin kurucusu Mikitani Hiroshi ve Toyota Motor Toyoda Akio'nun yönetim kurulu üyeleri ile bazı iş adamlarının olduğu ve Rusya'ya girişlerinin yasaklandığı bildirildi.