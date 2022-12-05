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Dünya Rusya'dan o ülkeye indirimli petrol!
Dünya

Rusya'dan o ülkeye indirimli petrol!

Pakistan'da Petrolden Sorumlu Devlet Bakanı Musadik Malik, Rusya'nın, indirimli fiyatlar üzerinden Pakistan'a ham petrol satacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 16:06:00 -
Rusya'dan o ülkeye indirimli petrol!

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batı ambargosuna uğrayan Rus petrol sektörü, yüzünü Doğu'ya çevirdi.

Rus petrol şirketleri, Avrupa pazarına alternatif olarak Hindistan, Pakistan gibi ülkelere petrol sağlıyor.

Pakistan'da Petrolden Sorumlu Devlet Bakanı Musadik Malik, geçtiğimiz hafta heyetiyle birlikte Rusya'ya düzenlediği ziyaretin ardından dün ülkesine döndü.

Düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Malik, Rusya ziyaretini değerlendirdi.

İHA'nın haberine göre ziyaretin beklenenden daha verimli geçtiğini belirten Malik, "Rusya, Pakistan'a indirimli fiyatlar üzerinde ham petrol ve dizel yakıt satacak." dedi.

Rusya'nın, uluslararası baskılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sıkıntısı çektiğini de ifade eden Malik, "Ruslar, bizim özel şirketlerimizle görüşme düzenledi. Onların heyetleri ve bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de başladı. Rusya hükümeti, LNG üretimi için yeni fabrikalar kuruyor ve 2025 ile 2026 yılları için anlaşma imzalamak üzere bizi de davet ettiler." açıklamasında bulundu.

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