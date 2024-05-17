Rusya'dan nükleer kapasiteli uygulama! Rusya'da 'Yars' tatbikata çıktı... Çok önemli adım, harekete geçti
Rusya'da gerçekleştirilen bir tatbikatta nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik füze (ICB) olarak bilinen "Yars" da kullanıldı.
Rusya'nın son gerçekleştirdiği tatbikat dikkat çekti. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin planlı eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik füze (ICB) olarak bilinen "Yars"ın da kullanıldığı bildirildi.
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