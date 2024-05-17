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Dünya Rusya'dan nükleer kapasiteli uygulama! Rusya'da 'Yars' tatbikata çıktı... Çok önemli adım, harekete geçti
Dünya

Rusya'dan nükleer kapasiteli uygulama! Rusya'da 'Yars' tatbikata çıktı... Çok önemli adım, harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-05-17 15:52:00 - 2024-05-17 16:28:43
Rusya'dan nükleer kapasiteli uygulama! Rusya'da 'Yars' tatbikata çıktı... Çok önemli adım, harekete geçti

Rusya'da gerçekleştirilen bir tatbikatta nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik füze (ICB) olarak bilinen "Yars" da kullanıldı.

Rusya'nın son gerçekleştirdiği tatbikat dikkat çekti. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin planlı eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik füze (ICB) olarak bilinen "Yars"ın da kullanıldığı bildirildi.

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