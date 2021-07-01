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Dünya Rusya'dan NATO'ya S-400 misillemesi
Dünya

Rusya'dan NATO'ya S-400 misillemesi

Karadeniz’de NATO tatbikatı Sea Breeze devam ederken Rusya, S-400 tatbikatlarıyla misilleme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 02:50:00 -
Rusya'dan NATO'ya S-400 misillemesi

Karadeniz’de her yıl gerçekleştirilen NATO deniz tatbikatı devam ederken Rusya'nın S-400 tatbikatı dikkat çekti.

Voennoe.rf’nin haberine göre söz konusu tatbikatlara Su-24MR keşif uçağı, Su-27 ve Su-30SM çok amaçlı avcı uçakları, Su-24M ön hat bombardıman uçakları ile Mi-8 ve Ka-27 helikopterleri katıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hava unsurlarının, radar istasyonlarının algılama bölgelerine maksimum ve minimum irtifalarda seyrederek, testlerin daha zorlu şartlarda gerçekleştirilmesinin sağlandığı ifade edildi. Öte yandan S-400 ve Pantsir komplekslerinin gerçek ateş etmeden, elektronik fırlatmalar yaparak tatbikatı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Daha önce Rusya Federasyonu Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi temsilcileri, Rus ordusunun Karadeniz'de gerçekleştirilmekte olan Sea Breeze 2021 tatbikatında NATO ve diğer ülkelerin gemilerini takip ettiğini açıklamıştı. Sea Breeze tatbikatında, 17 NATO üyesi ülkeden ve NATO’nun partner ülkelerinden olmak üzere 32 savaş gemisi, 40 uçak ve 5 bin askeri personel görev almakta.

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