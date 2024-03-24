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Gündem Rusya’dan misilleme: Ukrayna’ya füze yağdı
Gündem

Rusya’dan misilleme: Ukrayna’ya füze yağdı

Yeniakit Publisher
2024-03-24 21:24:47 - 2024-03-24 21:24:47
Rusya’dan misilleme: Ukrayna’ya füze yağdı

Moskova’da bir konser salonuna düzenlenen saldırı sonucu 100’den fazla insan hayatını kaybetti. Rusya saldırılardan Ukrayna’yı sorumlu tuttu. Ukrayna ise saldırılarla bağlantıları olmadığını açıkladı. İntikam yemini eden Rusya, gece boyunca Ukrayna’ya füze saldırıları yaptı. Polonya, Rusya’nın saldırılarında füzelerden birinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Moskova’da bir konser salonuna düzenlenen saldırının yankıları devam ederken, saldırılardan Ukrayna’yı sorumlu tutan Rusya’dan hamle geldi. Kendi topraklarında yapılan saldırılar için intikam yemini eden Rusya, gece boyunca Ukrayna’yı füze yağmuruna tuttu. Saldırıları sırasında Rusya’dan atılan cruise füzelerinden birinin Polonya hava sahasını ihlal ettiği açıklandı. 

Polonya silahlı kuvvetleri X'te yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Silahlı kuvvetlerin Operasyon Komutanlığı, bu gece Rusya Federasyonu'nun Ukrayna topraklarında bulunan hedeflere yönelik hava ve füze saldırılarıyla ilgili yoğun uzun menzilli havacılık faaliyetlerini gözlemliyor. Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürler başlatıldı ve DO RSZ durumu sürekli olarak izliyor. Polonya ve müttefik uçaklarının etkinleştirildiği ve bunun özellikle ülkenin güneydoğu kesiminde gürültü seviyelerinin artmasına neden olabileceği konusunda uyarıyoruz.'

Zelenski, Putin'i konser salonu saldırısını Ukrayna'ya yüklemeye çalışmakla suçladı

 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Putin'i konser salonu saldırısını Ukrayna'ya yüklemeye çalışmakla suçladı. Zelenski ve çok sayıda Ukraynalı yetkili, Ukrayna'nın saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu şiddetle reddetti .
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