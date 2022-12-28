  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Dünya Rusya'dan Litvanya kararı! Rus diplomatı: ''istenmeyen kişi'' ilan etti! Duyurdular
Dünya

Rusya'dan Litvanya kararı! Rus diplomatı: ''istenmeyen kişi'' ilan etti! Duyurdular

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 19:33:00 - 2022-12-28 19:54:58
Rusya'dan Litvanya kararı! Rus diplomatı: ''istenmeyen kişi'' ilan etti! Duyurdular

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Litvanya'nın 1 Aralık'ta bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu kararın "temelsiz" olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Jurgita Cibulskiene'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye protesto notası verildi. Yanıt olarak Litvanya Büyükelçiliğindeki diplomatlardan biri istenmeyen kişi ilan edildi. Bu diplomatın Rusya Federasyonu'nu 5 gün içinde terk etmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

İran Kum eyaletinde bir AVM
İran Kum eyaletinde bir AVM "giyim kuşam kurallarına uyulmadığı" gerekçesiyle kapatıldı

Dünya

İran Kum eyaletinde bir AVM "giyim kuşam kurallarına uyulmadığı" gerekçesiyle kapatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23