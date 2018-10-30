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Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya Kremlin Sarayı sözcüsü, Türkiye'nin İdlib'teki silahsız bölge ile ilgili yükümlülüklerini birçok zorluğa rağmen tam olarak yerine getirdiğini açıkladı.

30 Ekim 2018 Salı 15:11
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya, Türkiye'nin İdlib'teki yükümlülükleri hakkında açıklama yaptı.

Putin teşekkür etmişti

Rusya lideri Valdimir Putin, Ankara ile Moskova arasında varılan İdlib mutabakatını hayata geçirme konusunda Türkiye’ye geçtiğimiz günlerde teşekkür etmişti. Putin konu ile ilgili “Türk partnerlerimiz sıkı çalışıyor. Her şey o kadar kolay değil” dedi.

Putin, 16 Eylül’de Soçi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen zirvenin ardından varılan İdlib mutabakatı konusunda “Belki tüm ağır silahlar ve tüm teröristler bölgeyi terk etmedi ama Türk partnerlerimiz sıkı çalışıyor. Tüm sorumluluklar henüz yerine getirilmese de bunun için çalışıyorlar. Bunu görüyoruz. Her şey o kadar kolay değil, aksine oldukça zor... Anlaştığımız üzere, İdlib’deki 15-20 kilometrelik bölgenin oluşturulmasına devam ediliyor” dedi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:11
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. Türkiye
  4. İdlib
  5. kritik açıklama
  6. soçi mutabakatı

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