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Gündem Rusya'dan kritik "Türk Lirası" kararı
Gündem

Rusya'dan kritik "Türk Lirası" kararı

Batılı devletlerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rusya, dost ülkelerin para birimlerini satın almayı planlıyor. Açıklanan listede Türk Lirası da yer alıyor. Satın alınacak diğer para birimleri ise Çin'in Yuan'ı ve Hindistan'ın Rupi'si.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 15:15:00 -
Rusya'dan kritik "Türk Lirası" kararı

Rusya'nın TL, Yuan ve Rupi satın alabileceği açıklandı.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı devletlerin yaptırımlarıyla karşı karşıya. Bu nedenle Rusya, doğrudan dolar veya euro satın alamadığı için Türkiye, Çin ve Hindistan gibi "dost" ülkelerin para birimlerini satın alarak Ulusal Varlık Fonu'nda (NWF) tutmayı planlıyor.

Rusya Merkez Bankası, 2023-2025 yıllarına ilişkin para politikası raporunda, "Rusya Maliye Bakanlığı, NWF'de dost ülkelerin para birimlerini (Türk Lirası, Yuan, Rupi) bulundurma/harcama için bütçe kuralı mekanizmasına yönelik operasyonel bir mekanizmayı uygulama olasılığı üzerinde çalışıyor" dedi.

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