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Rusya'dan kritik S-400 ve SU-35 açıklaması

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma sistemleri ve Su-35 avcı uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 22:54
Rusya'dan kritik S-400 ve SU-35 açıklaması

Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini Türkiye'de yerelleştirme konusunun, bu ülkeye yapılan sevkiyatın 2. aşamasında görüşüleceğini belirtti.

Şugayev, Rusya'nın savaş uçakları dâhil olmak üzere Türkiye ile birçok konuda işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

"Su-35'ler için resmi başvuru yapılmadı"

Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 avcı uçaklarını sevk etmeye hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Şugayev, Su-35'ler ile ilgili kendilerine ulaşan resmi başvuru olmadığını söyledi. Şugayev, "Türkiye ile havacılık ta dâhil olmak üzere işbirliğinin birçok yönünü görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Rus S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini Türkiye'de yerelleştirme konusuna da değinen Şugayev, "S-400 üretiminin yerelleştirilmesi, geleceğe dönük ve açık bir konu" dedi.

"Teslimatın 2. etabında görüşülecek"

S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini Türkiye'de yerelleştirme konusunun teslimatın 2. etabında görüşüleceğini belirtti.

FSVTS Başkanı, S-400'lerin üretimini Türkiye'de yerelleştirme konusunun teslimatın ilk aşaması tamamlandıktan sonra, 2. aşaması sırasında ele alınacağının altını çizdi.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 22:54
  1. S-400
  2. S-400 füze savunma sistemleri

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