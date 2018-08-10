THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Rusya'dan kritik dolar hamlesi: Yarıya indirdi

Rusya Merkez Bankası'nın, rubledeki düşüşe karşı günlük döviz alımını yarıya indirdiği bildirildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:01
Rusya'dan kritik dolar hamlesi: Yarıya indirdi

ABD'nin yaptırımları Rus ekonomisinde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. ABD'nin hem dış politika hem de ticari alanda neden olduğu gerilimler doları majör ve gelişmekte olan ülke paraları karşısında güçlendiriyor.

Rus Rublesi, ABD'nin dün açıkladığı yaptırımlar sonrasında Rus varlıklarına sert satış geldi. Rusya'nın parası yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden paralar arasına katıldı. ABD ile yaşanan siyasi gerilimin etkisiyle TL'nin dolar karşısında ocaktan bu yana kaybı yüzde 28'i aşarken, ruble yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Rusya Merkez Bankası piyasa oynaklığını azaltmak için günlük döviz alım hacmini azaltabileceğini açıkladı.
 
Banka tarafından yapılan açıklamada, rublede son dönemde yaşanan dalgalanmanın, yaptırım olasılığı ve küresel piyasa değişimine karşı "finansal piyasaların doğal bir reaksiyonu" olduğu belirtildi.
 
Rusya Merkez Bankası 9 Ağustos’ta 8,4 milyar rublelik döviz alırken bu rakam önceki gün gerçekleştirilen alımın yarısı seviyesinde.
 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 15:01
  1. Dolar
  2. Rusya
  3. Ruble

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ'da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 3 kişi öldü
    1. Elazığ'da otomobil ile ticari taksi..
    2. Konya'da kaçak üretim 1500 av tüfeği..
    3. Elazığ'da otomobil ile ticari taksi..
    4. İzmir'de ’hayvan nakil aracı’ yazan..
    5. Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişli yaralı
    6. 1 dolar kaç TL?
    7. Rize’de trafik kazası: 1 kişi öldü
    8. Türkiye Basketbol ligi fikstürü belli..
    9. Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin..
    10. Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına..
    11. Katil Esed yine saldırdı
    12. Trump'ın açıklaması sonrası dolarda..
    13. Ameliyat oldu hayatı değişti! 30..
    14. TBL'de fikstürü belli oldu
    15. Destici: 15 Temmuz'un 'dolar' versiyonu
    16. 25 milyon yıllık dev köpek balığı dişi..
    17. Erdoğan'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye..
    18. Eşi açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor...
    19. Zaharova: Rusya Kosova'yı tanımamak..
    20. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'tan..
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!