Rusya'dan kritik doğalgaz açıklaması
Rus enerji şirketi Gazprom, Asya ülkesi Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında bir rekora imza attı.
Rus enerji şirketi Gazprom, Çin'e günlük doğal gaz sevkiyatında günlük rekor kırıldığını bildirdi.
Gazprom, 7 Aralık'ta Çin'e sözleşme yükümlülüklerinden yüzde 16,1 daha fazla doğal gaz sevk edildiğini duyurdu.
Böylelikle, Sibirya'nın Gücü üzerinden sevkiyatta günlük rekorun kırıldığına işaret edilen açıklamada, sevkiyatın Gazprom ile Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli doğal gaz sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sevkiyata ilişkin hacim bilgisi paylaşılmadı. Avrupa'daki çok sayıda ülke, Rus gazı alımını tümüyle durdururken, bazı ülkeler de alım miktarlarını azaltmıştı.
Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5, üretimi ise yüzde 19,4 gerilemişti.