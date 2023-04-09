Rusya'dan kripto para madenciliği rekoru!

Rusya mining ya da madencilik tabir edilen kripto para üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada ise yine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) var. Öte yandan Kommersant Rusya'da bugüne dek kripto para madenciliğini düzenleyen bir yasal zeminin oluşturulamadığına dikkat çekiyor.

BitRiver'in araştırmasına dayandırılan habere göre ocak-mart arası dönemde Rusya'da kripto para madenciliğinde kullanılan kapasite 1 gigawatta yükseldi. ABD 3-4 gigawattlık kapasiteyle ilk sıradaki pozisyonunu koruyor.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler Körfez ülkeleri, Kanada, Malezya, Arjantin, İzlanda, Paraguay, Kazakistan ve İrlanda oldu.

BitRiver analistleri Kazakistan'ın kripto para madenciliğine yönelik getirdiği sınırlamalardan sonra kapasitenin bir bölümünün Rusya'ya kaydığını belirtiyor.

Kripto para madenciliğinin hacmi ülkelerdeki enerji maliyetleriyle yakından ilişkili. Rusya'da elektriğin ucuz olduğu İrkutsk, Sverdlovsk ve Krasnoyarsk gibi bölgelerde madencilik oldukça yaygın.

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