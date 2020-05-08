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Dünya

Rusya'dan kötü haber! 6 gündür devam ediyor

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs yeni vaka sayısı 10 bin 699 arttı. Ülkede son 6 gündür vaka sayısı 10 binin üzerinde teyit ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:43:00 - 2020-05-08 11:41:28
Rusya'dan kötü haber! 6 gündür devam ediyor

Rusya'da son 24 saatte Covid-19 yeni vaka sayısı 10 bin 699 arttı. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 187 bin 859'a ulaşırken son 6 gündür vaka sayısı 10 binin üzerinde teyit ediliyor.

98 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise bin 723'e yükseldi.

Rusya'daki vakalarda günlük artış dün 11 bin 231 kişi ile rekor kırmıştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 847 bin 47'ye, ölü sayısı ise 269 bin 594'e ulaştı.

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Yorumlar

hakan

ne diyeyim.dünyada 2 ülke var acısammı acımasammı biri rusya biri amerika ölü sayıları öldürdükleri insan kadar oluyor mevlam neylerse güzel eyler yorum yok diyem ...
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432

allahımdan dilerim abd kanada rusya israil çin türk ülkeleri t.c halklarını ordularını rabbim bu işgalci sömürücü zalimleri yok etsin inşallah amin
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