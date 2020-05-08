Rusya'dan kötü haber! 6 gündür devam ediyor
Rusya'da son 24 saatte koronavirüs yeni vaka sayısı 10 bin 699 arttı. Ülkede son 6 gündür vaka sayısı 10 binin üzerinde teyit ediliyor.
Rusya'da son 24 saatte Covid-19 yeni vaka sayısı 10 bin 699 arttı. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 187 bin 859'a ulaşırken son 6 gündür vaka sayısı 10 binin üzerinde teyit ediliyor.
98 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise bin 723'e yükseldi.
Rusya'daki vakalarda günlük artış dün 11 bin 231 kişi ile rekor kırmıştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 847 bin 47'ye, ölü sayısı ise 269 bin 594'e ulaştı.