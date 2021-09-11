Rusya'dan Kırım'a baskın! Büyük tepki

Meclis başkan yardımcısı Celal ve 4 Kırım Tatarlarının götürüldüğü yer hakkında bir gün sonra açıklama yapan Rusya soruşturma görevlisi Vitaliy Vlasov'un, avukat İslam Velilayev’e yaptığı açıklamada alıkonulan sivillerin FSB binasında tutulduğunu doğruladı.

Rusya’dan sabotaj iddiasıyla Kırım Tatarlarına baskı

Rus istihbaratı, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada Akmescit'deki 23 Ağustos'de düzenlenen saldırının Rusya'ya karşı “sabotaj eyleminin” olduğunu iddia ederek 5 Kırım Tatarının tutuklandığını açıklandı. FSB, Rusya'ya karşı yapıldığı iddia edilen sobataj eyleminin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ve Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından organize edildiğini ileri sürdü.

Ortadoğuhaber’in haberine göre FSB, yürütülen “soruşturma” çerçevesinde 5 “şüphelinin” tutuklandığını bildirirken; Ukrayna tarafının “sabotajı düzenleyen kişilere” 2 bin dolar ödül sözü verdiğini iddia etti. Rusya devlet televizyonlarından Zvezda’nın Telegram hesabında yayımlanan haberde, iddia edilen sabotajın düzenlendiği yerden görüntülere ve sabotaj eylemini düzenleyen Aziz Ahtemov ve Asan Ahtemov’un itiraf videolarına yer verildi.

3 Kırım Tatarı 4 Kasım’a kadar tutuklu kalacak

Kiyevskiy Bölge Mahkemesi, 6 Eylül’de, Kırım Tatar Millet Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Kırım Tatar aktivistleri Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov hakkında 4 Kasım’a kadar tutuklama kararı aldı. FSB yürüttüğü soruşturma sonucu alıkoyduğu Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov’u “sabotaj” düzenlemekle, KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal’i “sabotaja yardım etmek” ile suçluyor.

Rusya 50’den fazla Kırım Tatarını alıkoydu

Alıkonulanların akrabaları ve aktivistler, Rus istihbaratı tarafından kaçırılan Nariman Celal, Eldar Odamanov, Aziz Ahtemov, Asan Ahtemov, Şevket Useinov’un bulunduğu yeri öğrenmek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sözde Kırım Müdürlüğü binası önünde toplandı. Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar aktivistlere müdahale ederek, yaşlılar ve kadınlar dahil 50’den fazla kişiyi alıkoydu, bir Kırım Tatarını da darp etti.

Moskova'da Kırım tatarlarına destek eylemi düzenleyen aktivist tutuklandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 3-4 Eylül’de Kırım’da Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal de dahil olmak üzere 5 Kırım Tatarını alıkonulmasını protesto etmek için tek kişilik eylem düzenleyen Rus aktivist tutuklandı.

Moskova’daki Tverskoy Bölge Mahkemesi, 6 Eylül’de Kırım Tatarlarına destek eylemi düzenleyen Rus aktivist Anna Kreçetova hakkında, 16 gün tutuklama kararı aldı. 50 yaşındaki Anna Kreçetova “eylemleri düzenleme kurallarını tekrar ihlal etmekten” suçlu bulundu.

Kreçetov’a, işgal altındaki Kırım’da 3-4 Eylül’de düzenlenen baskınları protesto etmek amacıyla, 6 Eylül’de Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi binası önünde tek kişilik eylem düzenledi. Eylem sırasında Rus aktivist “Uluslara zulmedilemez. Kırım Tatarları terörist değil!” yazılı pankart açtı.

İşgalcilerin baskıları artmaya devam edecek

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, "İşgalcilerin Kırım'daki baskıları artmaya devam edecek" dedi.

Çubarov, “Açıkça görülüyor ki, Rus işgalciler durmayacak. Uydurdukları dava çerçevesinde tutukladıkları kişilerin sayısı artacak veya yeni davalar uydurulacak. İşgalcilerin davranışları buna işaret ediyor” şeklinde konuştu.

Tutuklanan Kırım Tatarlarına işkence uygulanıyor

Rus istihbaratı tarafından Kırım’da 3-4 Eylül’de tutuklanan 5 Kırım Tatarının tutuklanması sorusu üzerine Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaynaklarım alıkonulanlara karşı işkence uygulandığını bildiriyor. Alıkonulan Kırım Tatarlarına yasa dışı soruşturma yöntemleri, psikolojik ve fiziksel baskı uygulanıyor. Bunu 23 Ağustos’ta düzenlenen Kırım Platformu Açılış Zirvesine katılmanın intikamı olarak görüyoruz.” diye belirtti.

"Rus istihabaratı kuyu kazdırdı ve ölümle tehdit etti"

Rus işgali altındaki Kırım’da 3-4 Eylül’de düzenlenen toplu baskınlar sırasında Rus istihbaratı FSB Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal’i ve yanındaki 4 kişiyi Rusya'ya karşı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla tutukladı.

Gazeteci Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından konuya dair yaptığı açıklamada, "FSB'nin bodrum katında tutulan meclis başkan yardımcısı Nariman Celal ve yanındaki 4 kişi Rusya güvenliğini tehdit etmek ve sobataj yapmak asılsız suçlamalarıyla tutuklandı." dedi.

Khalilova ayrıca "Bildiğiniz gibi Aziz Ahtemov ve Asan Ahtemov’un suçlamaları kabul ettiklerine dair video yayınlandı. FSB'nin hazırladığı videoda ağızlarından çıkan sözlerin onlara ait olmadığı muhtelemen hazırlanmış bir metin okutukları net bir şekilde görülüyordu." ifadelerini kullandı.

Khalilova, Ahtemov kardeşlerin avukatı ile yaptığı görüşmede, tutuklu Aziz Ahtemov ile görüştüğünü ve onlara FSB tarafından bir çukur kazdırılarak öldüreceklerini söylediklerini ayrıca burada onları kimsenin bulamayacağı tehdidinde bulunduklarını söyledi.

Avukat ayrıca Khalilova'ya bu psikolojik şiddete dayanamayan Asan'ın suçlamaları kabul edeceğini söylemesinin ardından FSB'nin işkencelere son vermeyerek vücuduna elektirik verdiği iddiasında bulundu.

Nariman Celal'e FSB binasında psikolojik şiddet gösterdiklerini söyleyen Khalilova ellerine Celal'in yazdığı bir mektup geçtiğini ve bodrum katında başında çuvalla suçlamaları kabul etmesi için baskı yapıldığını belirtti.