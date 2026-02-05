  • İSTANBUL
Rusya'dan Kiev ve Harkiv'e füze yağmuru! İHA saldırıları başkenti ayağa kaldırdı

Rus ordusu, 2026 kışının en ağır bombardımanlarından birini gerçekleştirerek Ukrayna'nın kalbi Kiev'i ve stratejik öneme sahip Harkiv kentini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya üzerinden yaptığı acil kodlu açıklamada, Rusya’nın şehre yönelik yoğun bir İHA saldırısı başlattığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Saldırıların ardından başkentte patlama sesleri yankılanırken, vatandaşlar sığınaklara akın etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kliçko, saldırılar nedeniyle Kiev'deki bir kreş ve bazı binaların hasar gördüğünü kaydederek, mevcut bilgilere göre iki kişinin yaralandığını belirtti.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece ve sabah saatlerinde kente füzeler ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

 

- Rus ordusu 2 İskender-M tipi balistik füze ve 183 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Rusya, Ukrayna'ya füze ve İHA'ları kullanarak saldırı düzenledi.

Rus ordusunun 2 "İskender-M" tipi balistik füze ve "Şahed" ile "Gerbera” ve "İtalmas" tipi toplam 183 İHA ile saldırı yaptığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 156 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki füze ve diğer İHA'ların ülke genelinde 16 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

