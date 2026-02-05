  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor! Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerine pusu Savunma sanayisinde dev işbirliği: ASELSAN ve Excalibur Avrupa için güçlerini birleştirdi Almanya Başbakanı Merz: Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya hazırız Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı ABD ile İran müzakereleri 6 Şubat'ta Umman'da yapılacak Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu Washington geri adım atmıyor! İran’la görüşmeler çıkmaza girdi Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!" İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit
Gündem Rıza’nın villası, teknesi, araçları sahipsiz kaldı!
Gündem

Rıza’nın villası, teknesi, araçları sahipsiz kaldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rıza’nın villası, teknesi, araçları sahipsiz kaldı!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Rıza’nın villası, teknesi, araçları sahipsiz kaldı!" başlıklı yazısı...

Allah sıhhat versin, her gün yazalım..

Ciddi ciddi yazalım..

Ciddi ciddi konulara, ciddi ciddi yorumlar getirelim.

Ama şu CHP’lilerin bulaştığı yolsuzluk haberlerini ciddi ciddi nasıl yorumlayacağız?

Söyleyin lütfen, nasıl ciddi olacağız.

 

Biz ciddi olalım ama..

Adamlar komik komik cevaplar veriyorlar.

Nasıl ciddi yorumlayar yapacağız? 

Adam Acarkent’te villa alıyor.

 

10 milyon, 15 milyon liralık taşınmazdan bahsetmiyoruz..

5 milyon 200 bin dolarlık villadan bahsediyoruz..

230 milyon..

Villa, dikkat çekmesin diye, kayınbirader üzerine yapılıyor.

Kayınbirader dediğiniz, 230 milyonun onda birini, hayatının tamamında görmüş olamaz..

Ama Rıza Akpolat yine de, “Kayınbirader benden zengin” dercesine..

 

Kendisi apartman dairesinde, kayınbiraderi villada oturacakmış gibi..

...YAZININ BAŞLIĞI İÇİN TIKLAYINIZ...

CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı
CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı

Gündem

CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı

CHP'li belediye başkanından skandal sözler!
CHP'li belediye başkanından skandal sözler!

Siyaset

CHP'li belediye başkanından skandal sözler!

CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı
CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı

Gündem

CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı

"CHP’nin Epstein’den farkı ne?"
“CHP’nin Epstein’den farkı ne?”

Gündem

“CHP’nin Epstein’den farkı ne?”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Kimlerde villalar var Ali Bey..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23