Rıza’nın villası, teknesi, araçları sahipsiz kaldı!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Rıza’nın villası, teknesi, araçları sahipsiz kaldı!" başlıklı yazısı...
Allah sıhhat versin, her gün yazalım..
Ciddi ciddi yazalım..
Ciddi ciddi konulara, ciddi ciddi yorumlar getirelim.
Ama şu CHP’lilerin bulaştığı yolsuzluk haberlerini ciddi ciddi nasıl yorumlayacağız?
Söyleyin lütfen, nasıl ciddi olacağız.
Biz ciddi olalım ama..
Adamlar komik komik cevaplar veriyorlar.
Nasıl ciddi yorumlayar yapacağız?
Adam Acarkent’te villa alıyor.
10 milyon, 15 milyon liralık taşınmazdan bahsetmiyoruz..
5 milyon 200 bin dolarlık villadan bahsediyoruz..
230 milyon..
Villa, dikkat çekmesin diye, kayınbirader üzerine yapılıyor.
Kayınbirader dediğiniz, 230 milyonun onda birini, hayatının tamamında görmüş olamaz..
Ama Rıza Akpolat yine de, “Kayınbirader benden zengin” dercesine..
Kendisi apartman dairesinde, kayınbiraderi villada oturacakmış gibi..
...YAZININ BAŞLIĞI İÇİN TIKLAYINIZ...
Gündem
CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı