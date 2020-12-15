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Dünya Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi
Dünya

Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi

Rusya, Azerbaycan’a ait olan Karabağ’ı kendi “barış güçlerinin” bölgesi olarak gösteren bir harita yayınlandı. Söz konusu yayın, gelen tepkilerin ardından değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:10:00 -
Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi

Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ’daki Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon zaferle sonuçlanmış; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında 9 Kasım’da ateşkes anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ’daki çatışma noktalarına Rus Barış Gücü askerleri gönderilerek tampon bölge oluşturulmuştu. Ermenistan’ın provokasyonlarının devam ettiği Dağlık Karabağ üzerine bir tepki çeken bir hamle de Rusya’dan geldi.

İHA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı önceki gün resmi internet sitesinde Dağlık Karabağ’a ilişkin çok tartışmalı bir harita paylaştı. Bu haritaya göre; Rus Barış Gücü askerlerinin sevk edildiği ve Ermenistan’ın ateşkese rağmen Azerbaycan mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği Hadrut yakınlarındaki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köyleri Rus Barış Gücü kuvvetlerinin kontrolündeymiş gibi gösterildi. Azerbaycan söz konusu toprakların kendi kontrolünde olduğunu ifade ederek, skandal haritaya sert tepki gösterdi.

Rusya ise gelen tepkiler üzerine geri adım atarak, haritada değişiklik yaptı. Yeni haritada Köhne Tağlar ve Çaylaggala köyleri yeniden Azerbaycan kontrolünde gösterildi.

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